إصابة رئيس وزراء تونس بفيروس كورونا/ موسع

2021/06/25 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بفيروس "كورونا" المستجد، رغم تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد للجائحة الشهر الماضي.وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن المشيشي ثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد ظهور نتائج التحاليل الدورية التي يجريها، وتم تعليق كافة لقاءات عمله التي تم تحديدها بصورة مسبقة، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.وأضاف البيان، أن المشيشي سيستمر في أداء أعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، كما أنه سيراعي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجي.وأشار البيان، إلى أن الفريق العامل مع المشيشي سيخضع بالكامل للفحوصات والتحاليل للضرورة للتأكد من خلوه من فيروس "كورونا" المستجد وعدم انتقاله له.وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، تلقى الجرعة الثانية من فيروس "كورونا" المستجد في 25 أيار الماضي./انتهى8

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