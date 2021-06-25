مسؤول محلي يكشف أسباب انقطاع الطاقة بالمحافظات الجنوبية

2021/06/25 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف مسؤول في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الجمعة، أسباب انقطاع الطاقة في بالمحافظات الجنوبية.وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة، امين العيساوي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “العمل جارٍ […]

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