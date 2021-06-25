أزمة مياه تضرب قضاء في العراق تستمر لأيام

2021/06/25 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد قائممقام قضاء الزبير، عباس ماهر، الجمعة، وجود شحة في المياه المخصصة للاستهلاك البشري في ثماني مناطق محاذية للتصميم الاساسي في القضاء.

وأوضح ماهر في تصريح لـNRT اليوم، (25 حزيران 2021)، ان "الحصة المائية للقضاء غير كافية لكافة المناطق، ونظرا لعدم امكانية ايصال الماء خلال الفترة الحالية، عملنا مع مديرية ماء البصرة على مشروع متكامل بمد انبوب جديد من منطقة الشعيبة إلى قضاء الزبير، وتمت احالته لاحدى الشركات لغرض ايصال الماء لتلك المناطق وعدم التأثير على مناطق مركز المحافظة".

وبين، ان "ضخ الماء في القضاء يتم بطريقة المراشنة (يوم تشغيل، ويوم إلى منطقة اخرى، نتيجة قلة كميات المياه الواصلة إلى القضاء".

وتعاني البصرة منذ سنوات من ازمة المياه الصالحة للشرب دون أن تستجيب الحكومة لمناشدات أهالي المحافظة ولا للمنظمات الإنسانية الدولية.

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