دفعة تعويضات جديدة تصل إلى نينوى.. الجبوري يعلن تسلم 26 مليار دينار

2021/06/25 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، الجمعة، تسلم 26 مليار دينار، مخصصة للفئات المتضررة من العمليات العسكرية.

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وقال المحافظ، نجم الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (25 حزيران 2021)، إنه "خلال اليومين الماضيين التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحريك ملف التعويضات"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المحافظة مبلغ 26 مليار دينار، وباشرت المحافظة بتوزيعها بين المستحقين".

وأعرب الجبوري عن "شكره لرئاسة محكمة الاستئناف في محافظة نينوى وقاضي التعويضات، لجهودهم في رفع أربعة آلاف معاملة تعويض"، مبينا، أن "وزارة المالية وعدت المحافظة أيضا بمبلغ 35 مليار دينار تصرف كتعويضات للمستحقين".

وأكد المحافظ، أن "إدارة المحافظة لا دخل لها بترويج معاملات التعويض، إذ يتم رفع المعاملات من قبل محكمة الاستئناف الى وزارة المالية بشكل مباشر".

وأشار إلى أنه "تم خلال هذه الوجبة دفع مبالغ التعويضات إلى 350 مواطنا، وسيتم دفع مبالغ لنحو 800 مواطن ضمن هذه الوجبة"، موضحاً، أن "الوجبة المقبلة ستشمل تعويض من 3000 إلى 4000 مواطن من المتضررين جرّاء العمليات العسكرية".

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