2021/06/25 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني علقت لجنة الطاقة والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشأن أزمة البنزين ومشاكل الحكومة المحلية والشركات النفطية.وقالت عضو اللجنة، زيتون الدليمي، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحديث عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق نيابي بشأن أزمة البنزين ومشاكل الحكومة المحلية والشركات النفطية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق نيابي بشأن أزمة البنزين ومشاكل الحكومة المحلية والشركات النفطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق نيابي بشأن أزمة البنزين ومشاكل الحكومة المحلية والشركات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).