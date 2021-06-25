إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

2021/06/25 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت الحكومة التونسية يوم الجمعة أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أصيب بفيروس كورونا.

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