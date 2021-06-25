2021/06/25 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بلغت الجوائز المالية لنهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، مبلغ 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، حسب نتائجها.وقرر الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كم تبلغ قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في بطولة “يورو 2020” المركز الخبري الوطني.

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