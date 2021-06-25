2021/06/25 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اقيم ، مساء اليوم الجمعة، في ميسان مهرجان شعري للشاعرة الراحلة "لميعة عباس عمارة" ، بحضور نخبة من الشعراء والفنانين والصحفيين في المحافظة.وشارك في المهرجان الذي اقيم على حدائق نقابة فناني ميسان وسط العمارة ، (اتحاد الادباء والكتاب في ميسان ، وجمعية الشعراء الشعبيين ، ونقابة فناني ميسان ، وفرع نقابة الصحفيين في ميسان).وتضمن المهرجان عددا من القصائد الشعرية (الفصيحة والشعبية) لرثاء الشاعرة الراحلة ، بالاضافة الى اوبريت قصير وعدد من الفعاليات الاخرى./انتهى

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