ضبط صواريخ قاذفة /ار بي جي سفن/ وقنابر هاون في كركوك

2021/06/25 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط صواريخ قاذفة RBG7، وقنابر هاون، بعمليات تفتيشية في محافظة كركوك.وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية بريج العليا بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على 3 صاروخ قاذفة RBG7، وقنبرة هاون 120 ملم".من جانبه ، أشار البيان إلى "شروع قوة من اللواء العاشر للفرقة بواجب تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول بقضاء الحويجة تم العثور خلالها على صاروخي قاذفة RBG7".وبحسب البيان، فقد نفّذ اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة المظهورية بقضاء الحويجة أسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الانواع، وصاروخي SPG9، مؤكداً رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي./انتهى8

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