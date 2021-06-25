نينوى تعلن تسلم تعويضات مبلغ 26 مليار دينار

2021/06/25 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، الجمعة، تسلم 26 مليار دينار، مخصصة للفئات المتضررة من العمليات العسكرية. وقال المحافظ، نجم الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “خلال اليومين الماضيين التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتحريك ملف التعويضات”، مشيراً إلى أنه “تم تسليم المحافظة مبلغ 26 مليار دينار، وباشرت …

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