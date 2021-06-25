محسن الشيخ راضي لم يكن صادقا في مذكراته/ الجزء الثاني - فاضل عباس البدراوي

2021/06/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_عباس_البدراوي الجزء الثانياتسعت دائرة ألاغتيالات والاعتداءات وتهجير عوائل الشيوعيين والديمقراطيين، بعد النصف الثاني من عام 1959، ففي بغداد مارس البعثيون سياسة المناطق المغلقة، حيث أضطرت العشرات من عوائل الشيوعيين والديمقراطيين من ترك منازلهم تحت تهديد السلاح في منطقة الاعظمية ومناطق التكارتة وسوق حمادة وسوق الجديد في الكرخ، سخّر البعثيون عددا من الشقاوات من شذاذ الافاق وسقط المتاع، أمثال علي ماما وخالد دونك ......





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