أنا لي حُلْم …. - عبد الرحمن البيطار

2021/06/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الرحمن_البيطار I have a dream"نزار بنات" ؛ إنقاذ فتح ، وانقاذ المشروع الوطني الفلسطيني …والحُلم الوَطني الذي فَجّرته جريمة اغتياله ..! *********قال احدهم : "لا ، لم يعذ ذلك مقبولا على الاطلاق ..!.



"" نحنُ لم نُسَلِّمهم إدارة هذه السلطة ، لِيُمْعِنوا في قَتْلِ المُناضلين من ابناء شعبنا ، ويُنفذوا أجندة سلطات الاحتلال بأيدٍ فلسطينية .



حرامٌ هدر الدم الفلسطيني ، ومن يَه ......





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