بالفيديو.. شخص يهاجم المواطنين ويوقع قتلى وجرحى

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في اعتداء بسكين في مدينة فيرتسبورغ الألمانية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة الالمانية إنه تم اعتقال المهاجم بعد إطلاق النار عليه، مؤكدة أن لا خطر يهدد السكان.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يفترض أنها للمشتبه فيه بالهجوم.

وأفاد مغرد بمقتل ثلاثة وإصابة ستة في حادث الطعن، بحسب قوله.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany.



The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021

وأشار مغرد آخر إلى تقارير عن إطلاق الشرطة النار على المشتبه به في حادث الطعن.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers.



pic.twitter.com/r59SrK4ohB

— I.E.N.



(@BreakingIEN) June 25, 2021

وشهدت ألمانيا في الأعوام الأخيرة حوادث صدم عدة قام بها أفراد يعانون مشاكل نفسية، كان أخطرها حادث وقع في مدينة مونستر في أبريل 2018 وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن ينتحر الجاني بالرصاص.

وتأتي هذه الوقائع في أجواء متوترة سببها هجمات نفذها إسلاميون متطرفون في ألمانيا، آخرها في أكتوبر في مدينة دريسدن وأسفر عن قتيل وجريح.

المصدر:الحرة، فرانس برس

