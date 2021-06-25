2021/06/25 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، اليوم الجمعة، مواجهة فريق الزوراء ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة 33 للدوري الممتاز.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن التعادل الايجابي حسم مواجهة فريق الزوراء ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة 33 للدوري الممتاز".

وأضاف، أن "المباراة أقيمت على ملعب الشعب الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يتعادل إيجابيا مع نفط الوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يتعادل إيجابيا مع نفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).