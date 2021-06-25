كورونا يصيب رئيس حكومة عربي ويعلّق الاجتماعات الرسمية

2021/06/25 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أن رئيس وزراء البلاد، هشام المشيشي، أصيب بفيروس كورونا.

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وقالت الحكومة في بيان، تابعه "ناس"، (25 حزيران 2021)، إن "المشيشي سيلغي كل اجتماعاته المباشرة وسيواصل عمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية."

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكد من خلوها من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البيان.

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