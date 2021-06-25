2021/06/25 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد العراق، الجمعة، طريقا لخفض التصعيد بعد الهجمات التركية بكردستان.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في تصريح إذاعي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “العراق يرى بالحوار الدبلوماسي السبيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزمة العراقية ـــ التركية ..



بغداد تحدد طريقة لوقف التصعيد المركز الخبري الوطني.

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