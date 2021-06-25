شرطة كربلاء تعلن عدد كاميرات المراقبة التي نصبت في المحافظة

2021/06/25 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، نصب كاميرات مراقبة ذكية في أكثر من 100 موقع، فيما أكدت أنها ستمكن القيادة من كشف الجرائم والتعرف على وجوه المطلوبين.

وقال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء، العميد علاء الغانمي، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "انجاز منظومة كاميرات المراقبة سيساعد القوات الامنية على كشف الجرائم والحد منها والتعامل مع المعلومة بسرعة قياسية".

وأضاف، أن "منظومات الكاميرات تم نشرها في 103 مواقع تضمنت 600 كاميرا متطورة من مناشئ عالمية ذات تقنية عالية الجودة دخلت العراق للمرة الاولى، والتي ستؤمن مسافات طويلة ويمكنها التعرف على وجوه المطلوبين ولوحات العجلات المشتبه بها وفق قاعدة بيانات أمنية وتوفير الجهد البشري".

وتابع، أن "نصب عدد من الكاميرات في السيطرات الخارجية لتمكين القوة الامنية بأداء واجباتها دون عناء من خلال ربطها في مركز قيادة العمليات، لمراقبة اي حدث والتعامل معه، خاصة في الزيارات المليونية".

وأشار الغانمي، إلى أن "منظومة الكاميرات ستساهم في رصد المخالفات المرورية وسيطرة رجال المرور على جميع شوارع وتقاطعات المحافظة، وتطبيق قانون المرور كما معمول به في اقليم كردستان في حال دخولها الخدمة الفعلية".

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