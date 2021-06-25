2021/06/25 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، نصب كاميرات مراقبة ذكية في أكثر من 100 موقع، فيما أكدت أنها ستمكن القيادة من كشف الجرائم والتعرف على وجوه المطلوبين.وقال مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء، العميد علاء الغانمي، للوكالة الرسمية، إن “انجاز منظومة كاميرات المراقبة سيساعد القوات الامنية على كشف الجرائم والحد منها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعلن نصب كاميرات مراقبة ذكية في أكثر من 100 موقع first appeared on النور نيوز.

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