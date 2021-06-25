نفط الوسط يجبر الزوراء على التعادل

2021/06/25 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خطف نفط الوسط تعادلا قاتلا من مضيفه الزوراء في مباراة اليوم التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة ٣٣ من منافسات الدوري الممتاز.الشوط الاول الأول كان سلبيا بكل شيء بالأداء والنتيجة حيث انتهى بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني تحركت المباراة بعض الشيء وتمكن محمد صالح من استغلال تمريرة خاطئة سجل منها محمد صالح من تسجيل هدف السبق وحاول نفط الوسط إدراك التعادل في أكثر من محاولة أثمرت إحداها في الدقيقة ٨٨ عندما تهيأت الكرة أمام حسين عبد الواحد ليسجل منها هدف التعادل وتنتهى المباراة بهدف لكلا الفريقين.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ٦٣ في المركز الثاني بينما رفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة ٥٧ في المركز الخامس./انتهى

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