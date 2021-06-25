2021/06/25 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني انتقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عدم الرد واتخاذ موقف حكومي واضح بخصوص التجاوز على الحدود العراقية، لافتة إلى أن التغريدة أصبحت الرد الوحيد!.وقال عضو اللجنة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: “التغريدة” باتت الرد الوحيد على خروقات الحدود العراقية المركز الخبري الوطني.

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