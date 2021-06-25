حريق يلتهم مبنى تجارياً وسط مدينة الناصرية (صورة)

2021/06/25 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع حريق داخل بناية "تاج مول" التجارية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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وقال مراسل "ناس" (25 حزيران 2021)، إن "حريقا اندلع في بناية (تاج مول) وسط مدينة الناصرية دون معرفة الأسباب حتى اللحظة".

وأضاف أن "فرق الاطفاء وصلت الى مكان الحريق وباشرت عمليات السيطرة على النيران بهدف منعها من الوصول الى مواقع أخرى".

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