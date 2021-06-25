2021/06/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد خيّرة خلف عودة علي من مشفاه بالهند بأطراف ألكترونية (كلام الناس) يعيد البسمة لشاب فقد ذراعيه بصعقة كهربائية بغداد – سعدون الجابري يتلقى برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) يتلقى العديد من المناشدات الإنسانية ومنها حالة الشاب علي محمد الذي يبلغ من العمر 17 عاماً من سكنة من حي الجهاد ببغداد ، والذي […]

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