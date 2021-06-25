2021/06/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جداريات بابلية تزين أسوار كلية الفنون بابل – سليم العناوي شرعت كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل بقسميها التربية الفنية و الفنون التشكيلة باعادة تاهيل وتزين سورها الخارجي بجداريات تحاكي الارث الحضاري العريق لمدينة بابل وبأنامل طلبتها واساتذتها المبدعينن حيث شكلت لجنة فنية برئاسة الاكاديمي علي هادي مبارك والتدريسي جلال رحيم وعدد من الطلبة من كلا […]

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