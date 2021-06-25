2021/06/25 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند الدين يقدّم مؤلفات تجمع بينه والشريف محي الدين وشمة رحلة مع العود في اليوم العالمي للموسيقى بغداد- ياسين ياس لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى اقامت الشعبة الموسيقية في نقابة الفنانين العراقيين احتفالية موسيقية بعنوان رحلة مع العود وبحضور نخب فنية واكاديمية ،وقدم الجلسة الفنان طلال علي قائلا(تحتفل اكثر من 120 دولة باليوم العاللمي للموسيقى والذي […]

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