2021/06/25 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن ضبط صواريخ قاذفة RBG7، وقنابر هاون، بعمليات تفتيشية في محافظة كركوك.وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية بريج العليا بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تعلن ضبط صواريخ قاذفة RBG7 وقنابر هاون في كركوك first appeared on النور نيوز.

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