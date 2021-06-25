السلطات الألمانية تكشف عن هوية منفذ هجوم فيرتسبورغ

2021/06/25 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في إقليم بافاريا الألماني إن الشاب الصومالي الذي يشتبه في بتنفيذه هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ، كان قد احتُجز مؤخرا في مؤسسة للأمراض النفسية.

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