محلل سياسي: الحشد الشعبي سيعلن عن كل قطعاته في استعراضه المقبل

2021/06/25 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي عباس العرداوي، يوم الجمعة، أن من حق كل مؤسسة امنية او عسكرية اقامة استعراض في ذكرى تأسيسها.وقال العرداوي في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، إن رسالة الحشد في الاستعراض مفادها انه حاضر بقوة من اجل التصدي للإرهاب، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي سيعلن عن كل […]

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