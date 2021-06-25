البحرين يهزم الكويت ويكمل مجموعة العراق في البطولة العربية

2021/06/25 | 23:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب البحرين، اليوم الجمعة،

فوزًا على المنتخب الكويتي بهدفين دون

رد، وذلك في ختام مباريات الدور

التمهيدي المؤهل لنهائيات كأس العرب

المقرر إقامتها في قطر 2021.

ويدين منتخب البحرين بالفضل في انتصا

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