وزير الخارجية يوجه دعوة نيابة لرئيسة مجلس النواب الأسباني لزيارة العراق

2021/06/25 | 23:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة نيابة لرئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشي باتيت، لزيارة العراق.وذكر بيان للخارجية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى، رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشي باتيت”.وقدم حسين ملخصاً عن الوضع الحالي في العراق والمنطقة والتحديات التي تواجهها …

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