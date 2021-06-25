مطاردة 40 بقرة إثر فرارها من مسلخ

2021/06/25 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هربت‭ ‬حوالى‭ ‬أربعين‭ ‬بقرة‭ ‬من‭ ‬مسلخ‭ ‬كانت‭ ‬تمضي‭ ‬فيه‭ ‬أيامها‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬الذبح،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالشرطة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬بحث‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬ وقد‭ ‬جابت‭ ‬الأبقار‭ ‬الهاربة‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭ ‬في‭ ‬بوكو‭ ‬ريفيرا‭ ‬حيث‭ ‬تخطت‭ ‬السياجات‭ ‬الفاصلة‭ ‬أو‭ ‬استلقت‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬العشبية‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬وفق‭ […]

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