رصد أيل من نوع نادر مهدد بالانقراض

2021/06/25 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنوم‭ ‬بنه‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رُصد‭ ‬في‭ ‬كمبوديا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أيل‭ ‬عملاق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬مهدد‭ ‬بالانقراض‭ ‬مما‭ ‬يبيّن‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬بنوم‭ ‬بنه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الجمعة‭.‬ وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬نيث‭ ‬فيكترا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬صورة‭ ‬التقطت‭ ‬للحيوان‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬منتجاك‭ ‬العملاق‭” (‬واسمه‭ […]

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