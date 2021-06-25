2021/06/25 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعدما‭ ‬تسببت‭ ‬بحوادث‭ ‬مرورية‭ ‬وتجرأت‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬التعرض‭ ‬لرئيس‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬عالمية‭… ‬أنهت‭ ‬حشرات‭ ‬الزيز‭ ‬غزوها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬اجتاحت‭ ‬بالمليارات‭ ‬مناطق‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يتكرر‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭.‬وقد‭ ‬خرجت‭ ‬جحافل‭ ‬الزيز‭ ‬بين‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬وأيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأميركي،‭ ‬مثل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشرات الزيز لسعت الرئيس وغادرت.. وموعد عودتها بعد 17 عاما) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشرات الزيز لسعت الرئيس وغادرت.. وموعد عودتها بعد 17 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).