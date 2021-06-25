مطرب لبناني شهير يعترف بمقتل ابنه بصفوف حزب الله في سوريا

2021/06/25 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان اللبناني، ربيع الأسمر، جدلا واسعا بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية، الخميس، عبر فيها عن فخره بمقتل ابنه، محمد، في سوريا خلال قتاله بين صفوف حزب الله، وشدد على أنه توفي بطريقة "بترفع الراس".

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