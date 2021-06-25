العراق يعلن إبرام صفقة

2021/06/25 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وقعت شركة (مصادر) للطاقة المتجددة ، ومقرها أبوظبي ، اتفاقية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في العراق بسعة إجمالية لا تقل عن 2 جيجاوات.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ، في بيان نشره موقع (Pv tech) وترجمته ( بغداد اليوم )، إن المحطات ستقام في وسط وجنوب العراق وستدعم البلاد في طموحها لتمويل 25٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة ، مضيفاً أن "الصفقة خطوة مهمة في تطوير البلاد من ناحية الاستثمار في الطاقة المتجددة " .

بعد الإعلان عن خطط لتركيب 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 في وقت سابق من هذا العام ، أبرم العراق منذ ذلك الحين صفقة مع شركة توتال ستشهد قيام شركة النفط الفرنسية الكبرى بتطوير ما يصل إلى 1 جيجاواط من المشاريع الكهروضوئية.

وقال محمد جميل الرمحي ، الرئيس التنفيذي لشركة مصادر "نحن فخورون بدعم حكومة العراق في هذه المرحلة الحيوية في رحلتها للطاقة النظيفة وسنقدم خبراتنا لتقديم مستقبل أكثر استدامة للأمة".

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