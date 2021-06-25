أردوغان يبرر التوسع العسكري التركي بـ

2021/06/25 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن إنشاء حزام أمني خارج الحدود "ضروري" لاستقرار بلاده داخليا.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تدشين سلسلة مشاريع تنموية بولاية هطاي التركية: "إذا لم تستطع تركيا إنشاء حزام أمني قوي في الخارج، فلن يتركونا ننعم بالاستقرار داخل الوطن".

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