رئيس اللجنة المالية يكشف لـNRT حقيقة غير سارة لشريحة من الموظفين ويوجه انتقادا للحكومة

2021/06/25 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الجمعة، ان قرار 315 الخاص بمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية غير دستوري، مشيرا الى عدم وجود تخصيصات مالية في موازنة العام الحالي.

وقال الجبوري، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (25 حزيران 2021) ان" القرار 315 ليس له تخصيصا ماليا"، مبينا ان "الدليل على ذلك ان القرار اقر قبل سنتين ولم تنفذه وزارة المالية والامانة العامة".

واضاف، ان "القرار ليس له تخصيص مالي في الموازنة المالية لهذا العام"، مبينا ان "القرار جاء مجاملة للشارع اثر موجه الاحتجاجات".

الى ذلك قال منسق متظاهري العقود في العراق "سيف خالد الظالمي" ان بحسب إطلاعنا تبين ان قرار 315 الذي أقرته حكومة عادل عبد المهدي أوصت اللجنة المالية بعدم العمل به.

وقال الظالمي لـNRT عربية، ان" العقود الان في جميع دوائر الدولة بلا تخصيص مالي"، مؤكدا اننا "ناشدنا عضو اللجنة المالية فالح الساري لفتح تحقيق مع الدوائر والوزارات لكنه لم يستجيب لمطالبنا".

واضاف، ان "الحكومة الان تجري مناقلات بين اموال المتقاعدين وترقعها بين المحاضرين في التربية تارة وبين العقود تارة اخرى".

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