أميركا: الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاماً

2021/06/25 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، الجمعة بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام لقتله الأميركي الأسود جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

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وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس (25 حزيران 2021)، إن "الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف"، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه "الرأي العام"، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

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