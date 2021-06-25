ما اللقاح الذي تلقاه خامنئي ضد كورونا؟

2021/06/25 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬تلقى‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الجمعة‭ ‬الجرعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬مضاد‭ ‬لكوفيد‭ ‬مصنّع‭ ‬محليا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكافح‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬التفشي‭ ‬الاوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬للوباء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ونشر‭ ‬حساب‭ ‬خامنئي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬فيديو‭ ‬له‭ ‬يظهره‭ ‬جالسا‭ ‬تحت‭ ‬صورة‭ ‬لآية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬يتلقى‭ […]

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