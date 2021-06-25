2021/06/25 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬فيينا واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ حذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬الجمعة‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬أمام‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وعبرتا‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أنشطة‭ ‬طهران‭ ‬الذرية‭ ‬الحساسة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طال‭ ‬أمد‭ ‬المفاوضات‭. ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أمريكي فرنسي من نفاد الوقت والوكالة النووية لم تتلق الرد الإيراني حول التفتيش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير أمريكي فرنسي من نفاد الوقت والوكالة النووية لم تتلق الرد الإيراني حول التفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).