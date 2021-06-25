نحتاج القمة الثلاثية.. وحذرنا مبرر

2021/06/25 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الوشيكة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن،‭ ‬هي‭ ‬اول‭ ‬تجربة‭ ‬واعدة‭ ‬ورصينة‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬طرفا‭ ‬فيها،‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬عشرة‭ ‬الأخيرة‭.‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬عملية‭ ‬ترميم‭ ‬للعلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬الخليجية‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬وهذا‭ ‬مجال‭ ‬حيوي‭ ‬آخر‭ ‬لتجسير‭ ‬الهوة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬العرب‭.[…]

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