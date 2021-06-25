"حكم تاريخي" للقضاء الأميركي بحق الشرطي قاتل جورج فلويد

2021/06/25 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة أميركية، الجمعة، الحكم على الشرطي السابق، ديريك شوفين، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف عام، لقتله الأميركي الأسود، جورج فلويد.

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