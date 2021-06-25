الفياض يتحدث عن فروقات رواتب الحشد لثلاثة أشهر والاستعراض العسكري

2021/06/25 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاجل 🔴رئيس هيئة الحشـــد فالح الفياض :

رئيس هيئة الحشد الشعبي ستصرف فروقات الرواتب للاشهر الثلاث الاولى من هذه السنة خلال الايام القليلة القادمة بعد صرف الصكوك من قبل وزارة المالية وهي بواقع ٧٦٠ الف دينار عراقي لكل مقاتل

🔺اجراء الاستعراض ينطلق من مبدأ تكريس انضباط المقاتلين

🔺هنالك تلاحم كبير بين ابناء الحشد والقوات الامنية

🔺الاستعراض يدعم نظام وقوة الحشد

🔺السياقات التنظيمية ستعزز حالة الانضباط بين مكونات الحشد

🔺جهود كبيرة من قبل القيادات في الحشد الشعبي ساهمت لانجاح الاستعراض

🔺الدولة العراقية ستحضر هذا الاستعراض

🔺 القائد العام للقوات المسلحة سيحضر استعراض الحشد الشعبي

🔺 الحشد الشعبي ذراع أساسي ومهم وقوة الدولة

🔺الحشد مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وعلاقتنا مع بقية القطعات هي علاقة تكامل

🔺الحشد الشعبي يعمل تحت امرة قيادة العمليات المشتركة

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