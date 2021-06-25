في دوري الكرة.. القاسم يحقق فوزا قاتلا على زاخو

2021/06/25 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف فريق القاسم فوزا قاتلا من ضيفه فريق زاخو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الكفل لحساب الجولة ٣٣ من منافسات الدوري الممتاز.المباراة شهدت تألق محترفي الفريقين حيث تقدم لزاخو المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس في الدقيقة ٣٦ وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف لمصلحة زاخو، لكن فريق القاسم عاد بوقت قاتل وبواسطة المحترف السنغالي ديمبا دياخات في الدقيقة ٨٦ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وتمكن سراج الدين صباح من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع .ورفع القاسم رصيده إلى النقطة ٣٤ في المركز الخامس عشر بينا تجمد رصيد زاخو عند النقطة ٤١ في المركز التاسع .ريمونتادا الكهرباءوفي مباراة أخرى تمكن فريق الكهرباء من تحقيق ريمونتادا مثيرة عندما حل ضيفا على فريق نفط ميسان وقلب تأخره بهدفين إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدفين.ونفط ميسان حقق بداية مثالية حيث سجل احمد عبد الرزاق هدف نفط ميسان الأول في الدقيقة الثامنة من المباراة، وواصل نفط ميسان تقدمه بالنتيجة بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم بهدف حيث عزز نفط ميسان وسجل على قاسم هدفا ثانيا في الدقيقة ٤٩ لكن الكهرباء عاد من بعيد وقلب الطاولة وسجل مصطفى على أول أهداف الكهرباء في الدقيقة ٥٦ وعادل الكهرباء النتيجة في الدقيقة ٦٥ من المباراة عبر اللاعب أمير إياد الذي عاد وعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ٧١ قبل أن ينهي حمد إبراهيم المباراة بهدف رابع لتنتهي المباراة بفوز الكهرباء بأربعة أهداف مقابل هدفين.ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة ٣٦ في المركز ١٣ فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة ٣٨ في المركز الحادي عشر.بغداد ينتصروتمكن فريق أمانة بغداد من تحقيق فوز صعب على فريق الديوانية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الديوانية لحساب ذات الجولة.بغداد تمكن من تسجيل هدف في الشوط الأول في الدقيقة ٢٧ عبر محترفه سايدو أوليفيرا لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، وفي الشوط الثاني حافظ بغداد على نتيجته في الشوط الثاني ليكسب ثلاث نقاط المباراة.ورفع بغداد رصيده إلى النقطة ٤٥ في المركز السابع بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة ٣٢ في المركز السادس عشر.تعادل عادلوخيم التعادل الايجابي على مباراة فريقي النفط والميناء بهدف لكلا الفريقين والتي أقيمت في ملعب التاجي.تقدم فريق النفط في نتيجة المباراة بالدقيقة ١٣ عبر اللاعب وليد كريم لكن عودة الميناء لم تتأخر وجاء هدف التعديل في الدقيقة ٣٢ عبر لاعبه سيف جاسم لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.وفي الشوط الثاني عجز الفريقان من الوصول إلى شباك بعضهما لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.ورفع النفط رصيده إلى النقطة ٤٥ في المركز السادس بينما رفع الميناء رصيده إلى النقطة ٤٢ في المركز الثامن./انتهى

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