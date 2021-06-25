خبير في شؤون الانتخابات: مسارات التلاعب بالنتائج والتزوير ما زالت مفتوحة

2021/06/25 | 23:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الخبير في شؤون الانتخابات وليد الزيدي، يوم الجمعة، أن الرقابة الدولية للانتخابات موجودة منذ العام 2005، مبينا ان الرقابة لن تقدم شيئا للعملية الانتخابية.وأضاف الزيدي في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، أن مسارات التلاعب بنتائج الانتخابات والتزوير ما زالت مفتوحة، وأن الأمم المتحدة لن تتمكن من مراقبة جميع مراكز الاقتراع.[…]

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