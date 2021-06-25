التحالف العربي منتقدا الحشود: لا تقوم بواجبها وعلى القيادة العامة التدخل

2021/06/25 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتحدث باسم التحالف العربي، حاتم الطائي، الجمعة، ان تكرار الخروقات الأمنية في محافظة كركوك تتطلب وضع خطط عسكرية جديدة، فيما أشار إلى ان قسم كبير من الحشود العشائرية لا تقوم بواجبها الموكل اليها، وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة التدخل.

وقال الطائي في تصريح لـNRT اليوم، (25 حزيران 2021)، انه "لطالما نبهنا من تكرار الخروقات في محافظة كركوك، حيث هناك فراغ امني في بعض المناطق بالرغم من ان عدد القوات الامنية كثير جدا، الا ان توزيع مهامها وواجباتها خاطئ".

وأوضح، ان "هذه المناطق غير مأهولة بالسكان، حيث لم يعد اليها أهلها الذين نزحوا منها، فلم تتهيأ لهم الفرصة المناسبة للعودة والمساهمة في حفظ الامن مع القوات الامنية".

وأضاف، انه "في اكثر من مناسبة طالبنا القيادة العامة للقوات المسلحة بتقويم وتعديل اداء القوات الامنية التي تحتاج الى جهد استخباري عالي جدا، وخطط عسكرية جديدة وتوزيع للمهام، كما ان هذه المناطق تحتاج الى تطهيرها من بقايا تنظيم داعش واستئصال شبكة الارهاب منها".

وبين الطائي، ان "قسم كبير من الحشود العشائرية لا تقوم بواجبها الموكل اليها في مناطقها بل تمسك مناطق بالاساس هي امنة، ان الكثير من الحشود او افراد هذه الحشود لايقومون بادوار قتالية وانما عبارة عن حراس شخصيين لبعض القادة او لبعض الشخصيات وهو عكس ما انشأت له هذه الحشود، لذلك يجب ان تتدخل القيادة العامة للقوات المسلحة، وان تضع الخطط المناسبة للسيطرة على هذه الخروقات التي ندفع ثمنها من دماء ابنائنا الزكية واحدا تلو الاخر".

وتابع، ان "القوات المسلحة لديها ضوابط وقوانين يخضع لها كل القادة الامنيين خاصة فيما يخص محاسبة القادة والافراد المقصرين، ومن وجهة نظرنا ان الحل ليس في تغيير شخوص القادة الموجودين وانما في المهام الموكلة اليهم وفي قواطع المسؤوليات وتوزيع القوات، يجب ان يكون هناك اعادة نظر في تواجد وتوزيع هذه القوات في كل المناطق وشن حملة كبيرة جدا على اوكار بقايا داعش لحسم هذا الموضوع".

وشهدت محافظة كركوك يوم امس استهدافا للقوات الامنية راح ضحيته عددا من منتسبي الشرطة الاتحادية.

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