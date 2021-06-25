بايدن لغني: الشراكة مع أفغانستان لن تنتهي

2021/06/26 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، للرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الشراكة مع أفغانستان ستكون مستدامة ولن تنتهي.

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