الفياض يعلق على حضور الكاظمي من عدمه باستعراض الحشد الشعبي

2021/06/26 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، موعد صرف فروقات منتسبي الهيئة، فيما تحدث عن استعراض الحشد.وقال الفياض، في لقاء متلفز، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف فروقات الرواتب لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي باثر رجعي للاشهر الثلاثة الأولى من 2021".وأضاف الفياض، أن "الهيئة قدمت دراسة لكي يكون للحشد الشعبي زي خاص به اسوة بباقي اصناف القوات الامنية، وعجلات خاصة للهيئة، ذات ألوان خاصة، وأرقام خاصة"، مؤكداً أن "المقترح لاقى موافقة القائد العام للقوات المسلحة، ويتم الإعداد لهذه الخطوة".

وبشأن الاستعرض، أشار الى ان "اجراء الاستعراض ينطلق من مبدأ تكريس انضباط المقاتلين، وهنالك تلاحم كبير بين ابناء الحشد والقوات الامنية".

وأضاف ان "الاستعراض يدعم نظام وقوة الحشد، والسياقات التنظيمية ستعزز حالة الانضباط بين مكونات الحشد، وهناك جهود كبيرة من قبل القيادات في الحشد الشعبي ساهمت لانجاح الاستعراض".

وبين ان "الدولة العراقية ستحضر هذا الاستعراض، والقائد العام للقوات المسلحة سيحضر استعراض الحشد الشعبي"، موضحا ان"الحشد الشعبي ذراع أساسي ومهم وقوة الدولة، والحشد مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وعلاقتنا مع بقية القطعات هي علاقة تكامل، ويعمل تحت امرة قيادة العمليات المشتركة".

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