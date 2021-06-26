القبض على 6 مطلوبين ومصادرة اسلحة شمالي البصرة

2021/06/26 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة امنية القبض على ٦ مطلوبين للقضاء في مناطق شمالي البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة بحسب بيان تلقت / نينا / نسخة منه " القت قوة من اللواء ٣٦ الآلي القبض على المطلوبين الستة أثنين منهما بتجارة المخدرات من شمالي المحافظة.واضاف " كماصادرت القوة 10 بنادق كلاشنكوف سلاح BKC متوسط ومخازن سلاح قناص واعتدة مختلفة الانواع فضلا عن كميات من المواد المخدرة ./انتهى

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