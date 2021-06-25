2021/06/26 | 00:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي شأن متصل، أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيئة أنه تم ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء.

وأضاف البيان أن الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد، مشيرا الى انه تم تنظيم محضرين بما تم ضبطه وإحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ الحدودية: ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).