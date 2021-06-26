هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب شرق تركيا

2021/06/26 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية بينغول شرقي البلاد.وأصدر والي بينغول بيانا أكد فيه تعرض 10 منازل لأضرار في قريتي أمالي ودينار بي.وشعر العديد من سكان الولايات المجاورة بقوة الزلزال الذي كان على عمق 15.51 كيلومتر تحت الأرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.المصدر: RT

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